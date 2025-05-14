Карлайл объяснил причины успешного выступления «Индианы» в матче плей-офф с «Кливлендом»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (114:104, 4-1) рассказал, что мотивировало игроков «Индианы» в матче с «Кливлендом».

«Эта толпа была невероятной… Арена пылала. Сложная, давящая обстановка. Но наши ребята превратили этот гул и смятение в топливо для своей концентрации», — объяснил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон, на счету которого 31 очко, восемь результативных передач и шесть подборов. «Индиана» сыграет с кем-то из пары «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» (3-1).

Игрок НБА был замечен за рулём бюджетного автомобиля: