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«Индиана» стала пятым клубом в НБА, который 10 раз выходил в финал Восточной конференции

«Индиана» стала пятым клубом в НБА, который 10 раз выходил в финал Восточной конференции
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В ночь с 13 на 14 мая мск «Индиана Пэйсерс» вышла в финал Восточной конференции плей-офф НБА. В серии второго раунда «Пэйсерс» переиграли со счётом 4-1 лучший клуб Востока в регулярном чемпионате «Кливленд Кавальерс», одержав победу в выездном пятом матче с результатом 114:105.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 24, Хантер - 12, Гарлэнд - 11, Аллен - 9, Джером - 8, Уэйд - 4, Окоро - 2, Страс, Океке, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Сиакам - 21, Нембард - 18, Несмит - 13, Тёрнер - 10, Брайант - 9, Топпин - 5, Матурин - 4, Шиппард - 3, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

Этот выход в финал конференции стал для «Индианы» 10-м в клубной истории. Ранее этой планки на Востоке смогли достичь только четыре клуба — «Бостон Селтикс» (23), «Детройт Пистонс» (11), «Чикаго Буллз» (11) и «Майами Хит» (10).

В финале конференции «Индиана» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», после четырёх матчей «Никс» впереди со счётом 3-1.

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