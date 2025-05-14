«Индиана» стала пятым клубом в НБА, который 10 раз выходил в финал Восточной конференции

В ночь с 13 на 14 мая мск «Индиана Пэйсерс» вышла в финал Восточной конференции плей-офф НБА. В серии второго раунда «Пэйсерс» переиграли со счётом 4-1 лучший клуб Востока в регулярном чемпионате «Кливленд Кавальерс», одержав победу в выездном пятом матче с результатом 114:105.

Этот выход в финал конференции стал для «Индианы» 10-м в клубной истории. Ранее этой планки на Востоке смогли достичь только четыре клуба — «Бостон Селтикс» (23), «Детройт Пистонс» (11), «Чикаго Буллз» (11) и «Майами Хит» (10).

В финале конференции «Индиана» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», после четырёх матчей «Никс» впереди со счётом 3-1.

Видео: Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры