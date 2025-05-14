«Мы не похожи». Халибёртон рассказал, чем «Индиана» отличается от других клубов НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (114:104, 4-1) объяснил, чем «Индиана» отличается от других клубов НБА.

«Мы не похожи на другие команды в НБА. У нас нет одного игрока, который набирает все очки, — мы побеждаем по-разному, используя разные подходы», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал как раз Тайриз, на счету которого 31 очко, восемь результативных передач и шесть подборов. «Индиана» сыграет с кем-то из пары «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» (3-1).

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