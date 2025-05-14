Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы не похожи». Халибёртон рассказал, чем «Индиана» отличается от других клубов НБА

«Мы не похожи». Халибёртон рассказал, чем «Индиана» отличается от других клубов НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (114:104, 4-1) объяснил, чем «Индиана» отличается от других клубов НБА.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 24, Хантер - 12, Гарлэнд - 11, Аллен - 9, Джером - 8, Уэйд - 4, Окоро - 2, Страс, Океке, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Сиакам - 21, Нембард - 18, Несмит - 13, Тёрнер - 10, Брайант - 9, Топпин - 5, Матурин - 4, Шиппард - 3, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

«Мы не похожи на другие команды в НБА. У нас нет одного игрока, который набирает все очки, — мы побеждаем по-разному, используя разные подходы», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал как раз Тайриз, на счету которого 31 очко, восемь результативных передач и шесть подборов. «Индиана» сыграет с кем-то из пары «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» (3-1).

Сейчас читают:
Не верили? А они ворвались в полуфинал НБА
Не верили? А они ворвались в полуфинал НБА

Халибёртон в компании трёх девушек поздравил рэпера 50 Cent:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android