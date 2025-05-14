Стали известны намерения «Далласа» относительно первого номера драфта НБА — 2025

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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэхон поделился своим мнением относительно первого выбора на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которым, по всей видимости, станет молодой американский баскетболист Купер Флэгг.

«Мне известно, что неизбежны спекуляции насчёт Янниса (возможного обмена Адетокунбо из «Милуоки Бакс». — Прим. «Чемпионата»). Однако «Маверикс» планируют сделать Купера Флэгга первым выбором на драфте», — заявил Макмэхон в эфире программы SportsCenter.

Напомним, в результате вчерашней лотереи «Даллас» выиграл право первого выбора на драфте, хотя вероятность такого исхода была всего 1,8%. По прогнозам, под первым номером будет выбран как раз Купер Флэгг.

Купер Флэгг показал невероятную выносливость на тренировке: