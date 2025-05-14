Инсайдер высказался по поводу возможного обмена Янниса Адетокунбо из «Милуоки»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст отреагировал на последние сообщения о возможном требовании тяжёлым форвардом и лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо обмена из команды. Ранее сообщалось, что форвард может попросить руководство клуба организовать его переход в другую франшизу.

«Яннис [Адетокунбо] будет принимать активное участие в этом решении. Будь то желание остаться в Милуоки или запрос на обмен — он сможет повлиять на выбор новой команды. Окажись я на месте Янниса сегодня утром, я бы присмотрелся к командам Восточной конференции», — поделился Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: