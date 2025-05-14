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Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс, результат матча 14 мая 2025, счет 112:105, 1/4 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Оклахома» обыграла «Денвер» и вышла вперёд в серии плей-офф, у Йокича 44 очка и дабл-дабл
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В ночь с 13 на 14 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 112:105 и вышли вперёд в серии — 3-2 (119:121, 149:106, 104:113, 92:87, 112:105).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 18, Хартенштайн - 15, Холмгрен - 14, Карузо - 13, Дорт - 12, Уоллес - 4, Уиггинс - 3, Уильямс - 2, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 44, Маррей - 28, Гордон - 13, Браун - 8, Уэстбрук - 4, Строутер - 3, Уотсон - 3, Портер - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Самым результативным игроком матча стал лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 44 очка и 15 подборов, а также пять ассистов. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 31 очко, собрал шесть подборов и отдал семь результативных передач.

Шестая игра серии пройдёт в Денвере (США, штат Колорадо) в ночь с 15 на 16 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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