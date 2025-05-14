«Оклахома» обыграла «Денвер» и вышла вперёд в серии плей-офф, у Йокича 44 очка и дабл-дабл

В ночь с 13 на 14 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 112:105 и вышли вперёд в серии — 3-2 (119:121, 149:106, 104:113, 92:87, 112:105).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 44 очка и 15 подборов, а также пять ассистов. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 31 очко, собрал шесть подборов и отдал семь результативных передач.

Шестая игра серии пройдёт в Денвере (США, штат Колорадо) в ночь с 15 на 16 мая мск.