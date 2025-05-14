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В ночь с 13 на 14 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 14 мая

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 105:114 (счёт в серии 1-4);

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 112:105 (счёт в серии 3-2).

«Индиана» вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» (текущий счёт в серии 1-3).

Самым результативным баскетболистом дня стал сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 44 очка и 15 подборов, а также пять ассистов.

Видео: Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА