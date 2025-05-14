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Результаты игрового дня НБА 14 мая

Результаты игрового дня НБА 14 мая
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В ночь с 13 на 14 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 14 мая

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 105:114 (счёт в серии 1-4);
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 112:105 (счёт в серии 3-2).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 24, Хантер - 12, Гарлэнд - 11, Аллен - 9, Джером - 8, Уэйд - 4, Окоро - 2, Страс, Океке, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Сиакам - 21, Нембард - 18, Несмит - 13, Тёрнер - 10, Брайант - 9, Топпин - 5, Матурин - 4, Шиппард - 3, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 18, Хартенштайн - 15, Холмгрен - 14, Карузо - 13, Дорт - 12, Уоллес - 4, Уиггинс - 3, Уильямс - 2, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 44, Маррей - 28, Гордон - 13, Браун - 8, Уэстбрук - 4, Строутер - 3, Уотсон - 3, Портер - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

«Индиана» вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» (текущий счёт в серии 1-3).

Самым результативным баскетболистом дня стал сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 44 очка и 15 подборов, а также пять ассистов.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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Видео: Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА

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