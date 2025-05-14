Тренер «Денвера» Адельман отреагировал на поражение своей команды в матче с «Оклахомой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Денвера Наггетс» Дэвид Адельман после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (105:112, 2-3) прокомментировал поражение своей команды.

«Если это усталость взяла верх — моя вина… Мы просто не дотянули в решающий момент», — заявил Адельман во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, семь результативных передач и шесть подборов. У «Денвера» — Никола Йокич с 44 очками и 15 подборами.

Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико: