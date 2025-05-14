Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт отметил игрока, проявившего себя в матче плей-офф с «Денвером»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (112:105, 3-2) оценил выступление своего подопечного — защитника Лугенца Дорта.

«Я не рискую ставить против Лу — всё очевидно. В нём чувствуется нечто исключительное. Не в моих правилах идти против такого человека», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, семь результативных передач и шесть подборов. У «Денвера» — Никола Йокич с 44 очками и 15 подборами.

Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА: