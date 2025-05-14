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Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт отметил игрока, проявившего себя в матче плей-офф с «Денвером»

Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт отметил игрока, проявившего себя в матче плей-офф с «Денвером»
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (112:105, 3-2) оценил выступление своего подопечного — защитника Лугенца Дорта.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 18, Хартенштайн - 15, Холмгрен - 14, Карузо - 13, Дорт - 12, Уоллес - 4, Уиггинс - 3, Уильямс - 2, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 44, Маррей - 28, Гордон - 13, Браун - 8, Уэстбрук - 4, Строутер - 3, Уотсон - 3, Портер - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

«Я не рискую ставить против Лу — всё очевидно. В нём чувствуется нечто исключительное. Не в моих правилах идти против такого человека», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, семь результативных передач и шесть подборов. У «Денвера» — Никола Йокич с 44 очками и 15 подборами.

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