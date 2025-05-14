«Это и есть его главное оружие». Гилджес-Александер назвал сильную сторону Николы Йокича

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (112:105, 3-2) отдал должное центровому «Денвера» Николе Йокичу.

«Он прежде всего блестяще мыслит. Это и есть его главное оружие. Он просчитывает игру наперёд. Уровень его понимания игры — выше всяких похвал», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, семь результативных передач и шесть подборов. У «Денвера» — Никола Йокич с 44 очками и 15 подборами.

Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА: