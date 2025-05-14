«Нью-Йорк» может выйти в финал Восточной конференции плей-офф НБА впервые с 1999 года

В ночь с 14 на 15 мая мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) пройдёт пятый матч серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА между действующим чемпионом «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». После четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу «Никс».

Таким образом, «Нью-Йорк» уже в этой игре имеет шансы стать финалистом конференции на Востоке. При этом «Никс» ни разу не достигали этой стадии в XXI веке. Последний раз ньюйоркцы добирались до финала Востока в сезоне-1998/1999, итоговым результатом в том розыгрыше для «Никс» стал выход в финал НБА и поражение в пяти матчах от «Сан-Антонио Спёрс» (1-4).

Ранее первым финалистом Востока стала «Индиана Пэйсерс», которая в пяти матчах переиграла лучший клуб конференции в регулярном чемпионате «Кливленд Кавальерс» (4-1).

Видео: Фанатов «Нью-Йорк Никс» атаковали в Бостоне