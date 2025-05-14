Фото: Егор Дёмин выполняет упражнения на драфт-комбайне НБА — 2025

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин делает различные упражнения на драфт-комбайне НБА 2025 года. Соответствущие фотографии появились в социальной сети спортсмена.

Фото: Социальные сети Егора Дёмина

Фото: Социальные сети Егора Дёмина

Фото: Социальные сети Егора Дёмина

В период с 11 по 18 мая в Чикаго проходит драфт-комбайн. Это мероприятие сделано для того, чтобы команды НБА ближе познакомились с новичками, которые выставили свои кандидатуры на драфт.

Напомним, Дёмин выступал за молодёжную команду мадридского «Реала», выиграв две молодёжные Евролиги, а в минувшем сезоне защищал цвета университета Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA.

Драфт НБА 2025 года состоится в ночь с 25 на 26 июня. 19-летний Дёмин котируется в различных мок-драфтах с 12-й по 18-ю позицию.