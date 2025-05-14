Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025 на 14 мая

Расписание плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025 на 14 мая
Комментарии

Сегодня, 14 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 14 мая (время — московское):

19:00. УНИКС — ЦСКА.

Напомним, между командами уже состоялось три матча, в каждом из которых победил ЦСКА. Серия будет продолжаться до четырёх побед. Таким образом, в случае, если армейцы победят в сегодняшней встрече, в финал соревнований пройдут они.

В другом полуфинале играют «Зенит» и «Локомотив-Кубань». В их серии счёт сейчас равный — 2-2.

Сейчас читают:
Сегодня прощаемся с УНИКСом? ЦСКА — в шаге от финала плей-офф Единой лиги. LIVE
Live
Сегодня прощаемся с УНИКСом? ЦСКА — в шаге от финала плей-офф Единой лиги. LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android