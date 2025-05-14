Расписание плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025 на 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.
Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 14 мая (время — московское):
19:00. УНИКС — ЦСКА.
Напомним, между командами уже состоялось три матча, в каждом из которых победил ЦСКА. Серия будет продолжаться до четырёх побед. Таким образом, в случае, если армейцы победят в сегодняшней встрече, в финал соревнований пройдут они.
В другом полуфинале играют «Зенит» и «Локомотив-Кубань». В их серии счёт сейчас равный — 2-2.