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Никола Йокич повторил достижение легенды НБА Уилта Чемберлена

Никола Йокич повторил достижение легенды НБА Уилта Чемберлена
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком со времён легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уилта Чемберлена, которому в серии плей-офф удалось набрать как минимум 40 очков, 15 подборов и пять результативных передач. Об этом информирует статистический сервис Real Sports.

Сербский центровой набрал 42 очка, 22 подбора и шесть результативных передач в первом матче второго раунда плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (121:119). В пятой игре серии с «Оклахомой» (105:112) на счету Николы было 44 очка, 15 подборов и пять результативных передач.

В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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