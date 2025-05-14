Видео: бросковая тренировка россиянина Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА

Российский баскетболист Егор Дёмин находится на драфт-комбайне НБА 2025 года. Появилось видео бросковой тренировки нашего талантливого игрока.

Драфт-комбайн проходит в Чикаго в период с 11 по 18 мая. На этом мероприятии команды НБА могут ближе познакомиться с новичками, которые выставили свои кандидатуры на драфт. Во время драфт-комбайна баскетболисты проходят различные тесты, тренировки и собеседования.

Напомним, Дёмин выступал за молодёжную команду мадридского «Реала», выиграв две молодёжные Евролиги, а в минувшем сезоне защищал цвета университета Бригама Янга (BYU).

Драфт НБА 2025 года состоится в ночь с 25 на 26 июня. Дёмин котируется в различных мок-драфтах с 12-й по 18-ю позицию.