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«Редкое сочетание». Американское издание — о россиянине Егоре Дёмине

«Редкое сочетание». Американское издание — о россиянине Егоре Дёмине
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Американское спортивное издание Athlon Sports поделилось мнением о россиянине Егоре Дёмине после его первых дней на драфт-комбайне НБА.

«Он самый высокий разыгрывающий, рост которого когда-либо измеряли на драфт-комбайне. Он худощавый, но достаточно сильный, чтобы выдержать конкуренцию на следующем уровне. Скауты НБА ценят габариты и универсальность. Редкое сочетание роста и умения обращения с мячом у Дёмина сражу же привлекло их внимание», — говорится в материале Athlon Sports.

Отметим, что в данный момент Дёмин находится на драфт-комбайне, где проходит различные упражнения, тесты и собеседования. Это мероприятие проводится для того, чтобы команды НБА лучше узнали новичков, которых в дальнейшем могут выбрать на драфте.

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