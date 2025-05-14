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Вячеслав Зайцев покинул «Уралмаш»

Вячеслав Зайцев покинул «Уралмаш»
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35-летний разыгрывающий Вячеслав Зайцев покинул «Уралмаш». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды.

«Благодарим Славу и желаем только самого лучшего!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

Напомним, Зайцев стал игроком «Уралмаша» летом 2024 года. В четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги ВТБ клуб из Екатеринбурга встречался с «Локомотивом-Кубань» и уступил в серии со счётом 1-3. В общей сложности Вячеслав в нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 6,7 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал две результативные передачи.

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