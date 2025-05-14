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Евролига отреагировала на смерть 17-летнего баскетболиста

Евролига отреагировала на смерть 17-летнего баскетболиста
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Евролига выразила соболезнования в связи с гибелью 17-летнего баскетболиста «Монако-3» Лоренцо Рену. Молодой спортсмен скончался в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия, в которое попала команда.

«Баскетбольная Евролига глубоко опечалена кончиной Лоренцо Рену. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем самым близким ему людям. Наши мысли сейчас с ними. Пусть Лоренцо покоится с миром».

Ранее сообщалось, что авария произошла ранним утром 11 мая на автостраде A8 недалеко от Ле-Канне-де-Мор (Франция), когда микроавтобус с членами баскетбольной команды «Монако-3» возвращался с выездного матча с «Террес Фройдес». Молодой игрок скончался от полученных травм на месте происшествия.

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