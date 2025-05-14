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Журналист высказался о росте Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА

Журналист высказался о росте Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА
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Журналист и обозреватель университета Бригама Янга (BYU) Спенсер Линтон поделился мнением о том, что российский баскетболист Егор Дёмин на драфт-комбайне НБА оказался выше, чем многие предполагали.

«Как написал Джонатан Гивони, российский разыгрывающий немного выше, чем все ожидали. Я могу сказать, что то, когда ты «немного выше», это точно неплохо. Особенно для разыгрывающего!» — сказал Спенсер Линтон в эфире BYUtv.

Отметим, что в данный момент Дёмин находится на драфт-комбайне, где проходит различные упражнения, тесты и собеседования. Это мероприятие проводится для того, чтобы команды НБА лучше узнали новичков, которых в дальнейшем могут выбрать на драфте.

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