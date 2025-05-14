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«Солидно». Обозреватель BYU оценил Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА

«Солидно». Обозреватель BYU оценил Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА
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Журналист и обозреватель университета Бригама Янга (BYU) Спенсер Линтон оценил бросковую тренировку россиянина Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА.

«Егор Дёмин реализовал 7 из 11 бросков с трёхочковой дистанции на драфт-комбайне НБА. Солидно», — написал Спенсер Линтон в социальной сети X (ранее Twitter).

Драфт-комбайн — ежегодное мероприятие, которое проходит перед драфтом НБА. На нём скауты, тренеры и генеральные менеджеры клубов североамериканской лиги могут посмотреть за новичками в действии. Для этого баскетболисты выполняют различные упражнения, тесты и собеседования. В этом году драфт-комбайн проходит в Чикаго с 11 по 18 мая.

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