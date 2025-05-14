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Стал известен новый клуб Вячеслава Зайцева после ухода из «Уралмаша»

Стал известен новый клуб Вячеслава Зайцева после ухода из «Уралмаша»
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Разыгрывающий Вячеслав Зайцев перешёл в МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

«Приветствуем Вячеслава в нашем клубе!» — говорится в сообщении МБА-МАИ.

Зайцев является двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (в сезонах-2010/2011 и 2022/2023). В нынешнем сезоне Вячеслав выступал за екатеринбургский «Уралмаш». Он принял участие в 28 матчах этого сезона, в которых в среднем набирал 6,7 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал две результативные передачи.

«Уралмаш» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги встречался с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и уступил в серии со счётом 1-3.

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