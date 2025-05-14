Назван клуб НБА, который постарается выменять у «Далласа» первый номер драфта

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» может предпринять попытку выменять у «Даллас Маверикс» первый номер драфта 2025 года. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Ожидается, что под первым номером на драфте-2025 выберут американского баскетболиста Купера Флэгга.

«У «Юты» есть 13 или 14 пиков первого раунда, которые они могут обменять. Я не говорю, что они будут использовать их все, но они могут пытаться», — сказал Чарания на канале The Pat McAfee Show в YouTube.

Напомним, изначально шансы «Далласа» выиграть право первого выбора на драфте оценивались всего в 1,8%.

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