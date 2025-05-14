УНИКС — ЦСКА: текстовая трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 14 мая, пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 19:00 по московскому времени.

Полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии 3-0 в пользу армейцев.

В другой полуфинальной серии встречаются краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Пятая игра состоится 16 мая в Санкт-Петербурге.

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: