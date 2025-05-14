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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:00 Мск
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УНИКС — ЦСКА: текстовая трансляция матча начнётся в 19:00 мск

УНИКС — ЦСКА: текстовая трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 14 мая, пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии 3-0 в пользу армейцев.

В другой полуфинальной серии встречаются краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Пятая игра состоится 16 мая в Санкт-Петербурге.

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