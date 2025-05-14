Тейтум — шестой самый молодой игрок в истории НБА с разрывом ахиллова сухожилия

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с разрывом ахиллова сухожилия. В настоящий момент Тейтуму 27 лет.

В более молодом возрасте эту травму получили следующие баскетболисты: Дэрон Холмс (21 год), Джеймс Уайзман (23 года), Морис Тэйлор (24 года), Брэндон Дженнингс (26 лет), Лафонсо Эллис (26 лет).

Напомним, Джейсон получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бостоном» (113:121, 1-3 в серии). После падения на паркет Тейтум не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска. Позже ему диагностировали разрыв правого ахиллова сухожилия.

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