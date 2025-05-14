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«Индиана» два года подряд будет выступать в финале Восточной конференции НБА

«Индиана» два года подряд будет выступать в финале Восточной конференции НБА
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» два года подряд будет выступать в финале Восточной конференции. Клуб пробился в эту стадию после победы в серии второго раунда плей-офф североамериканской лиги с «Кливленд Кавальерс» (4-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 24, Хантер - 12, Гарлэнд - 11, Аллен - 9, Джером - 8, Уэйд - 4, Окоро - 2, Страс, Океке, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Сиакам - 21, Нембард - 18, Несмит - 13, Тёрнер - 10, Брайант - 9, Топпин - 5, Матурин - 4, Шиппард - 3, Уокер, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

Примечательно, что «Индиана» стала лишь пятой командой на Востоке, которая достигла двузначного числа выходов в финалы конференций (10). В этом отношении «Пэйсерс» составили компанию «Майами Хит» (10), «Чикаго Буллз» (11), «Детройт Пистонс» (11) и «Бостон Селтикс» (23).

Напомним, в другом полуфинале Восточной конференции встречаются «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Никс», так что существует высокая вероятность повторения финала Востока 1999 года, когда также встречались «Нью-Йорк» и «Индиана». Победу со счётом 4-2 тогда одержали «Никс».

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