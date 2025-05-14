«Индиана» два года подряд будет выступать в финале Восточной конференции НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» два года подряд будет выступать в финале Восточной конференции. Клуб пробился в эту стадию после победы в серии второго раунда плей-офф североамериканской лиги с «Кливленд Кавальерс» (4-1).

Примечательно, что «Индиана» стала лишь пятой командой на Востоке, которая достигла двузначного числа выходов в финалы конференций (10). В этом отношении «Пэйсерс» составили компанию «Майами Хит» (10), «Чикаго Буллз» (11), «Детройт Пистонс» (11) и «Бостон Селтикс» (23).

Напомним, в другом полуфинале Восточной конференции встречаются «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Никс», так что существует высокая вероятность повторения финала Востока 1999 года, когда также встречались «Нью-Йорк» и «Индиана». Победу со счётом 4-2 тогда одержали «Никс».

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