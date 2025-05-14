Зоран Лукич — об 1/2 финала Единой лиги: от УНИКСа ожидал большего, а «Локо» показал зубы

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич поделился мнением о полуфинальных встречах плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, за право выйти в финал борются УНИКС и ЦСКА, а также «Локомотив-Кубань» и «Зенит». В серии казанского и московского клуба впереди армейцы (3-0), а в противостоянии «Зенита» и «Локо» счёт равный (2-2).

«В полуфиналах играют четыре топовые команды. Если говорить о паре ЦСКА – УНИКС, то от казанской команды я ожидал большего. Более конкретного сопротивления. ЦСКА очень легко ведёт в серии. Что касается «Зенит» – «Локомотив-Кубань», то после двух поражений в Петербурге краснодарцы показали зубы, показали дома серьёзный баскетбол, с максимально активной атакой. Бой в этой серии очень серьёзный — посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лукича ТАСС.

Напомним, полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед.

Достижения сборных России по баскетболу: