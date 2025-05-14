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Никола Йокич повторил достижения семи легенд НБА

Никола Йокич повторил достижения семи легенд НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал восьмым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 40+ очков и сделавшим 15+ подборов в одной серии плей-офф несколько раз. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Ранее такое достижение покорялось следующим игрокам: Уилту Чемберлену (четырежды), Шакилу О'Нилу (дважды), Элджину Бэйлору (дважды), Кариму Абдул-Джаббару, Хакиму Оладжьювону, Чарльзу Баркли и Бобу Макаду.

Напомним, «Денвер» во втором раунде плей-офф НБА встречается с «Оклахома-Сити Тандер». В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Йокич набрал 42 очка и 22 подбора в первом матче второго раунда плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (121:119). В пятой игре серии на счету Николы было 44 очка и 15 подборов.

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