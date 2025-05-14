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Егор Дёмин назвал самого недооценённого игрока НБА

Егор Дёмин назвал самого недооценённого игрока НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин ответил на вопрос по поводу самого недооценённого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению Егора, таковым является 23-летний разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем.

«Думаю, многие действительно не понимают, насколько хорош Кейд Каннингем», — сказал Дёмин в интервью House of Highlights.

В то же время Купер Флэгг, который, как ожидается, будет выбран под первым номером на драфте НБА 2025 года, самым недооценённым игроком назвал разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

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