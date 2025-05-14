Ведищев ответил, что нужно Елатонцеву, чтобы стать игроком международного класса

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу индивидуальных наград, которые получили игроки его команды 22-летний россиянин Кирилл Елатонцев и 31-летний американец Антониус Кливленд по итогам нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Елатонцев был признан лучшим молодым игроком регулярного чемпионата, а Кливленд – лучшим защищающимся игроком регулярки.

«Поздравляю Кирилла Елатонцева и Антониуса Кливленда с индивидуальными наградами от Единой лиги ВТБ. Рад за парней, потому что вижу, сколько сил и упорства эти ребята каждый день вкладывают на тренировках в то, чтобы становиться лучше.

Кирилл обладает большим талантом, но пока ещё делает первые шаги во взрослом баскетболе. Ему нужно научиться стабильно демонстрировать свой максимум и начинать брать больше ответственности на площадке – тогда мы увидим игрока международного класса.

Антониус проводит хороший сезон, это один из самых одарённых легионеров нашего клуба за последние годы. Он подаёт молодым игрокам отличный пример того, с какой самоотдачей и жаждой победы нужно выходить на площадку. Верю, что эти награды станут отличной мотивацией для ребят и всего «Локомотива» в самой важной части сезона», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

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