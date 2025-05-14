Назван звёздный игрок НБА, которого могут обменять в межсезонье

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» рассмотрит потенциальные варианты обмена своего лидера шестикратного участника Матча всех звёзд НБА Демара Дерозана. Об этом рассказал известный североамериканский эксперт и инсайдер Джейк Фишер.

«С момента назначения Скотта Перри на должность генерального менеджера команды не было недостатка в слухах о том, что «Сакраменто», как ожидается, оценит рынок обменов для ветерана Демара Дерозана», — написал Фишер.

В нынешнем сезоне НБА Дерозан принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 22,3 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 4,4 передачи.

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