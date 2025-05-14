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Гомельский ответил, было ли судейство в 1/2 финала ЕЛ «Локо» — «Зенит» предвзятым

Гомельский ответил, было ли судейство в 1/2 финала ЕЛ «Локо» — «Зенит» предвзятым
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Игра состоялась вчера, 13 мая, и завершилась в пользу железнодорожников со счётом 96:88 ОТ. Счёт в серии стал равным – 2-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 24, Макколл - 14, Уэйли - 12, Дженкинс - 8, Мартюк - 4, Квитковских - 4, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Ведищев, Темиров, Емченко
Зенит: Хантер - 15, Фрейзер - 12, Швед - 12, Уайт - 10, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Бэйкон - 8, Пойтресс - 7, Воронцевич - 5, Щербенев - 2, Захаров, Рыжов

«Мне кажется, что Паскуалю необходимо найти или создать третью опцию атаки в позиционном нападении. Индивидуальное мастерство Дуэйна Бэйкона и Трента Фрезера не обсуждается. Но в четвёртом матче серии поочередно Дмитрий Узинский, Антониус Кливленд и Антон Квитковских опекали Бэйкона на получения мяча на грани фола (а иногда и за гранью). Эти игроки «Локо» с задачей справились. Изоляция для Бэйкона у Зенита не работала. Фрезер, пытаясь самостоятельно создать себе моменты для атаки, передерживал мяч. Больше нарушений правил со стороны «Локо» организовывали Винс Хантер и Алекс Пойтресс. Однако у «Зенита» мало взаимодействий для своих центровых», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Также специалист коснулся темы судейства: «Не назову судейство предвзятым. Спорных ситуаций я насчитал девять штук. Решение 7:2 в пользу хозяев. Это почти нормальное соотношение свистков».

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