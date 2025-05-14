«Астана» пропустит следующий сезон Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что «Астана» не примет участия в следующем сезоне турнира. По словам Кущенко, клуб из Казахстана в силу законодательных инициатив в стране принял решение взять паузу.

«Обновлённого формата пока нет, этот вопрос будет обсуждаться с клубами на Совете лиги. И принятие формата будет именно там, в середине июня, после окончания чемпионата. Конечно же, некоторые вопросы мы предварительно уже решили. Например, известно, что «Астана» в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять – мы называем это «каникулами». В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой молодёжной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду ещё через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим.

Будут ли новые участники? Мы, как это традиционно бывает, сейчас обрабатываем поступившие заявки, смотрим, чтобы не было провалов по финансам и в других аспектах. Мне кажется, что лига всё-таки останется в том формате, как сейчас. Больше деталей – после Совета лиги», — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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