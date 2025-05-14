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Легенда НБА Баркли дал совет Тейтуму, получившему разрыв ахиллова сухожилия

Легенда НБА Баркли дал совет Тейтуму, получившему разрыв ахиллова сухожилия
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли дал комментарий по поводу травмы, которую получил лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. Это случилось во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бостоном» (113:121, 1-3 в серии). После падения на паркет Тейтум не смог самостоятельно покинуть площадку. Позже ему диагностировали разрыв правого ахиллова сухожилия.

«Первым делом я бы позвонил Кевину Дюранту. То же самое я говорил Виктору Вембаньяме насчёт тромба – мой первый звонок был бы Крису Бошу. Что же касается Джейсона, то на его месте я бы позвонил Кевину Дюранту. Кажется, прошло уже шесть лет с тех пор, как Кевин повредил ахиллово сухожилие. И он по-прежнему отличный игрок. Так что это первый человек, которому я бы позвонил. Скажи ему: «Эй, дай мне знать, чего мне следует ожидать. Как должна проходить реабилитация?» — сказал Баркли на канале Bleacher Report в YouTube.

Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с «Торонто Рэпторс».

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