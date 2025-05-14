УНИКС — ЦСКА: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть

В среду, 14 мая, на стадионе «Баскет-холл» в Казани пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный УНИКС и московский ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между УНИКСом и ЦСКА, которая будет доступна по ссылке ниже и начнётся в 19:00 мск.

УНИКС — ЦСКА: текстовая трансляция матча.

Видеотрансляция четвёртой игры полуфинальной серии будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko и на сайте Единой лиги.

После трёх встреч между комнатами счёт — 3-0 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы находятся в шаге от выхода в финальную серию турнира.