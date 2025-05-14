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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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19:00 Мск
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УНИКС — ЦСКА — где смотреть полуфинал Единой лиги

УНИКС — ЦСКА: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть
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В среду, 14 мая, на стадионе «Баскет-холл» в Казани пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный УНИКС и московский ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между УНИКСом и ЦСКА, которая будет доступна по ссылке ниже и начнётся в 19:00 мск.

УНИКС — ЦСКА: текстовая трансляция матча.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция четвёртой игры полуфинальной серии будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko и на сайте Единой лиги.

После трёх встреч между комнатами счёт — 3-0 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы находятся в шаге от выхода в финальную серию турнира.

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