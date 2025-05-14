Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны предварительные позиции Егора Дёмина на драфте НБА

Стали известны предварительные позиции Егора Дёмина на драфте НБА
Комментарии

Стали известны предварительные позиции российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА по версии различных известных спортивных американских изданий.

CBS Sports — 10-й;
ESPN — 12-й;
Yahoo Sports — 14-й;
USA Today — 15-й;
Sports Illustrated — 17-й;
The Athletic — 18-й.

В данный момент Дёмин присутствует на драфт-комбайне НБА, который проходит в Чикаго в период с 11 по 18 мая. На этом мероприятии известные скауты, менеджеры и тренеры команд могут посмотреть на новичков, которые выставили свои кандидатуры на драфт.

Отметим, в минувшем сезоне 19-летний Дёмин выступал за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA.

Сейчас читают:
Фото: Егор Дёмин выполняет упражнения на драфт-комбайне НБА — 2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android