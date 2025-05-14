Стали известны предварительные позиции Егора Дёмина на драфте НБА

Стали известны предварительные позиции российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА по версии различных известных спортивных американских изданий.
CBS Sports — 10-й;
ESPN — 12-й;
Yahoo Sports — 14-й;
USA Today — 15-й;
Sports Illustrated — 17-й;
The Athletic — 18-й.
В данный момент Дёмин присутствует на драфт-комбайне НБА, который проходит в Чикаго в период с 11 по 18 мая. На этом мероприятии известные скауты, менеджеры и тренеры команд могут посмотреть на новичков, которые выставили свои кандидатуры на драфт.
Отметим, в минувшем сезоне 19-летний Дёмин выступал за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA.