Директор «Зенита»: европейский баскетбол нуждается в российских командах

Спортивный директор петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Манос Пападопулос считает, что европейский баскетбол заинтересован в возвращении российских команд, чтобы повысить конкуренцию внутри турнира.

«Европейскому баскетболу нужны российские команды. Не только в Евролиге, но и в Еврокубке, и в Лиге чемпионов. Когда их исключили, «Зенит» был на третьем месте, ЦСКА — на пятом, УНИКС — на седьмом. Была велика вероятность, что все три попадут в плей‑офф. Многие игроки, сейчас выступающие в Европе, раньше играли в России. Российские команды вернутся сильнее и сделают Евролигу ещё более конкурентной», — приводит слова Пападопулоса «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.