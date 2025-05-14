Чемпион НБА — о возможном обмене Адетокунбо: ему стоит хранить молчание

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался о возможном обмене Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Сейчас Яннису стоит хранить молчание и быть спокойным. Часто, когда ты говоришь о какой-то ситуации слишком рано, это оказывает огромное давление на тебя, твою семью и твоих друзей. Сейчас ему лучше просто хранить молчание. Ему предстоит принять важное решение. Он был в «Милуоки» целую вечность, так что его уход оставит плохое впечатление у фанатов», — сказал Ховард в эфире TNT.

Ранее издание ESPN US сообщало, что Яннис в настоящий момент решает, оставаться ли в «Милуоки» или продолжить карьеру в другом клубе.