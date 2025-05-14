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«Темп-СУМЗ» впервые в истории выиграл Суперлигу, одолев в финальной серии ЦСКА-2

«Темп-СУМЗ» впервые в истории выиграл Суперлигу, одолев в финальной серии ЦСКА-2
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В Москве состоялся четвёртый матч финальной серии баскетбольной Суперлиги, в котором встречались местный ЦСКА-2 и «Темп-СУМЗ» из Ревды.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 84:76. Таким образом, команда из Ревды стала чемпионом Суперлиги. «Темп-СУМЗ» впервые в истории выиграл золотые медали турнира.

В составе победителей самым результативным игроком в четвёртой встрече серии стал Владислав Ильинов, набравший 20 очков, совершивший четыре подбора и отдавший пять результативных передач. 14 очков на свой счёт записал Кирилл Крылов.

В составе ЦСКА-2 16 очков набрал Максим Ильвовский, добавив к ним шесть подборов и одну передачу. 13 очков на счету Даниила Ключенкова.

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