Стало известно, когда Стефен Карри пройдёт повторное обследование

Разыгрывающему и лидеру «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, который продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра, разрешили участвовать в лёгких тренировках на паркете, а в ближайшие выходные он пройдёт повторное обследование. Об этом сообщает The Athletic NBA у себя в социальных сетях.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» в ночь с 14 на 15 мая проведёт пятую встречу с «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В текущем розыгрыше плей-офф Стефен сыграл восемь матчей, набирая в среднем по 22,6 очка, а также делая 5,3 подбора и 5,1 результативной передачи.