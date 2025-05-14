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Стало известно, когда Стефен Карри пройдёт повторное обследование

Стало известно, когда Стефен Карри пройдёт повторное обследование
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Разыгрывающему и лидеру «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, который продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра, разрешили участвовать в лёгких тренировках на паркете, а в ближайшие выходные он пройдёт повторное обследование. Об этом сообщает The Athletic NBA у себя в социальных сетях.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» в ночь с 14 на 15 мая проведёт пятую встречу с «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В текущем розыгрыше плей-офф Стефен сыграл восемь матчей, набирая в среднем по 22,6 очка, а также делая 5,3 подбора и 5,1 результативной передачи.

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