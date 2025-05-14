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Анастасия Косу попала в лонг-лист рейтинга «30 до 30»

Анастасия Косу попала в лонг-лист рейтинга «30 до 30»
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Российская баскетболистка Анастасия Косу, которую «Миннесота» выбрала под 15-м номером на последнем драфте WNBA, вошла в список издания Forbes «30 до 30». 20-летняя спортсменка попала в десятку номинантов в голосовании.

Ранее Косу приняла участие в матче её команды «Миннесота Линкс» с «Чикаго Скай» в рамках предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата женской НБА (WNBA).

«Миннесота» одержала победу со счётом 92:87. Косу провела на паркете пять минут, отметившись одним очком, одним подбором и одним блок-шотом.

«Миннесота» в прошлом сезоне в финале WNBA уступила «Нью-Йорк Либерти» со счётом 2-3.

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