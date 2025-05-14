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ЦСКА обыграл УНИКС в четвёртом матче серии и вышел в финал Единой лиги

ЦСКА обыграл УНИКС в четвёртом матче серии и вышел в финал Единой лиги
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В Казани завершился четвёртый матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги, в котором встречались местный УНИКС и столичный ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 76:64:. Таким образом, ЦСКА всухую одержал победу в серии — 4-0 — и стал первым финалистом Единой лиги сезона-2024/2025.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 15 очков, пять подборов и три результативные передачи. По 12 баллов набрали Мело Тримбл, Каспер Уэйр и Тони Джекири.

В составе УНИКСа 16 очков и пять подборов на свой счёт записал Маркос Найт. 13 очков и девять подборов собрал Исмаэль Бако.

Напомним, во втором полуфинале встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

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