ЦСКА обыграл УНИКС в четвёртом матче серии и вышел в финал Единой лиги

В Казани завершился четвёртый матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги, в котором встречались местный УНИКС и столичный ЦСКА.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 76:64:. Таким образом, ЦСКА всухую одержал победу в серии — 4-0 — и стал первым финалистом Единой лиги сезона-2024/2025.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 15 очков, пять подборов и три результативные передачи. По 12 баллов набрали Мело Тримбл, Каспер Уэйр и Тони Джекири.

В составе УНИКСа 16 очков и пять подборов на свой счёт записал Маркос Найт. 13 очков и девять подборов собрал Исмаэль Бако.

Напомним, во втором полуфинале встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань».