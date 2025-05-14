Игрок, которого сравнивают с Егором Дёминым, может заработать $ 150 млн

22-летний австралийский разыгрывающий защитник «Чикаго Буллз» Джош Гидди, который является ограниченным свободным агентом, надеется заключить пятилетнюю сделку на $ 150 млн с «Орландо Мэджик» и зарабатывать примерно $ 30 млн в год.

Гидди провёл этот сезон более чем уверенно, для того чтобы оказаться в лучшей позиции для достижения своей цели свободного агента, набирая в среднем по 21,2 очка за игру при 50% бросков с игры и 45,7% бросков из-за дуги, совершая при этом по 10,7 подбора, 9,3 передачи и 1,5 перехвата за свои последние 19 матчей.

Напомним, «Чикаго Буллз» стали 10-ми в Восточной конференции.