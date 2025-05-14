Впервые в истории Единой лиги серия в плей-офф завершилась со счётом 4-0

Московский ЦСКА вошёл в историю Единой лиги. Столичная команда стал первой в истории турнира, которой удалось одержать победу в серии до четырёх побед всухую — 4-0. Именно с таким счётом ЦСКА оказался сильнее казанского УНИКСа в рамках полуфинальной серии сезона-2024/2025.

Ранее в истории Единой лиги на поздних стадиях турнира серии никогда не заканчивались с таким счётом. На более ранних стадиях соревнований в плей-офф серии по реглаенту играются до трёх, а не до четырёх побед.

Напомним, московский ЦСКА стал первым финалистом турнира. Во втором полуфинале встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань».