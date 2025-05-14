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Впервые в истории Единой лиги серия в плей-офф завершилась со счётом 4-0

Впервые в истории Единой лиги серия в плей-офф завершилась со счётом 4-0
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Московский ЦСКА вошёл в историю Единой лиги. Столичная команда стал первой в истории турнира, которой удалось одержать победу в серии до четырёх побед всухую — 4-0. Именно с таким счётом ЦСКА оказался сильнее казанского УНИКСа в рамках полуфинальной серии сезона-2024/2025.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Ранее в истории Единой лиги на поздних стадиях турнира серии никогда не заканчивались с таким счётом. На более ранних стадиях соревнований в плей-офф серии по реглаенту играются до трёх, а не до четырёх побед.

Напомним, московский ЦСКА стал первым финалистом турнира. Во втором полуфинале встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Единая лига. Сетка турнира
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