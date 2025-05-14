Никола Йокич лидирует среди игроков в плей-офф НБА по всем основным показателям

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лидером среди всех игроков в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации по ключевым показателям. Йокич набрав больше всех очков, он лидирует по показателю подборов, передач и перехватов.

Ранее Йокич стал восьмым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков и сделавшим 15+ подборов в одной серии плей-офф несколько раз.

Напомним, «Денвер» во втором раунде плей-офф НБА встречается с «Оклахома-Сити Тандер». В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Йокич набрал 42 очка и 22 подбора в первом матче второго раунда плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (121:119). В пятой игре серии на счету Николы было 44 очка и 15 подборов.