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Пистиолис: 0-4 для УНИКСа выглядят несправедливо — у них отличный тренер и игроки

Пистиолис: 0-4 для УНИКСа выглядят несправедливо — у них отличный тренер и игроки
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выход своих подопечных в финал Единой лиги. Напомним, ранее ЦСКА одолел УНИКС со счётом 76:64 и выиграл в серии до четырёх побед — 4-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Спасибо фанатам, которые приехали из Москвы вместе с нами, также хочу сказать спасибо и фанатам УНИКСа. Потрясающая игра и атмосфера в Казани. Мы понимали, что УНИКС предстанет сильным коллективом, они создавали большие проблемы, были агрессивными, но мы действовали лучше по сравнению с прошлой игрой. Раньше вернули контроль над матчем, в сравнении с тем, что было позавчера.

УНИКС доказал, что они сильный коллектив, не сдавались, по ходу матча боролись, оказывали физическое давление. Однако мы показали хладнокровие. С нашей стороны были и плохие моменты, когда Казань давила. Но в целом 4-0 – справедливый счёт для нас, по ходу серии мы выглядели лучше, серьёзнее. Однако 0-4 для УНИКСа выглядят уже не так честно и справедливо. У них отличная команда, и она заслуживала большего. У них отличный тренер, игроки высокого уровня. И всё же мы были в этот момент лучше», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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