Перасович: проиграть ЦСКА на стадии полуфинала – это не плохой результат

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий после вылета своих подопечных на стадии полуфинала плей-офф Единой лиги, уступив московскому ЦСКА.

«Надо признать, что на протяжении всей серии ЦСКА был лучше. Мы боролись до конца, но были проблемы с атакой, с реализацией. После того как мы не попадали свои броски моральных дух команды тут же падал. Шло время, мы не могли забить, стали играть плохо в защите. Затем показали характер, сократили на эмоциях отставание, но плохие решения в концовке сыграли решающую роль.

Проиграть ЦСКА на стадии полуфинала, такой серьёзной команде – это не плохой результат. Когда я только пришёл в эту команду у нас была «бронза». Потом мы взяли чемпионство, были вторыми. Нужны другие акценты. На стадии полуфинала проиграть ЦСКА – это не плохой результат. Плохой результат – это 0-4 в серии», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.