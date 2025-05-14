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Перасович: проиграть ЦСКА на стадии полуфинала – это не плохой результат

Перасович: проиграть ЦСКА на стадии полуфинала – это не плохой результат
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий после вылета своих подопечных на стадии полуфинала плей-офф Единой лиги, уступив московскому ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Надо признать, что на протяжении всей серии ЦСКА был лучше. Мы боролись до конца, но были проблемы с атакой, с реализацией. После того как мы не попадали свои броски моральных дух команды тут же падал. Шло время, мы не могли забить, стали играть плохо в защите. Затем показали характер, сократили на эмоциях отставание, но плохие решения в концовке сыграли решающую роль.

Проиграть ЦСКА на стадии полуфинала, такой серьёзной команде – это не плохой результат. Когда я только пришёл в эту команду у нас была «бронза». Потом мы взяли чемпионство, были вторыми. Нужны другие акценты. На стадии полуфинала проиграть ЦСКА – это не плохой результат. Плохой результат – это 0-4 в серии», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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