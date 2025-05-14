Пистиолис: долгая пауза перед финалом – и не проблема, и не преимущество

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о том, даёт ли армейцам преимущество долгая пауза перед финальной серией турнира.

«ЦСКА делает достаточно для того, чтобы сохранить титул. Многие хотели нас обыграть, но у нас есть ответственность как у чемпионской команды. Впереди предстоит много работы, настраиваемся на финал. Работа ещё не закончена. Мы ждём соперника, у нас хорошая команда. Результаты нашей готовности можно оценивать только по окончании всего чемпионата.

Долгая пауза перед финалом – и не проблема, и не преимущество. Мы воспользуемся этим временем чтобы отдохнуть.

Соперник будет в игровом ритме, но мы продолжим свои тренировки и тоже будем в тонусе. Фаворита в полуфинале между «Зенитом» и «Локомотивом» я не назову. Победит лучшая команда», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.