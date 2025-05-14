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Пистиолис: долгая пауза перед финалом – и не проблема, и не преимущество

Пистиолис: долгая пауза перед финалом – и не проблема, и не преимущество
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о том, даёт ли армейцам преимущество долгая пауза перед финальной серией турнира.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«ЦСКА делает достаточно для того, чтобы сохранить титул. Многие хотели нас обыграть, но у нас есть ответственность как у чемпионской команды. Впереди предстоит много работы, настраиваемся на финал. Работа ещё не закончена. Мы ждём соперника, у нас хорошая команда. Результаты нашей готовности можно оценивать только по окончании всего чемпионата.

Долгая пауза перед финалом – и не проблема, и не преимущество. Мы воспользуемся этим временем чтобы отдохнуть.

Соперник будет в игровом ритме, но мы продолжим свои тренировки и тоже будем в тонусе. Фаворита в полуфинале между «Зенитом» и «Локомотивом» я не назову. Победит лучшая команда», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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