Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович: вы хотите, чтобы мы становились чемпионами каждый год? Я не могу этого дать

Перасович: вы хотите, чтобы мы становились чемпионами каждый год? Я не могу этого дать
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о поражении своих подопечных в серии с московским ЦСКА (0-4).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Мы расстроены результатом, несмотря ни на что мы боролись за победу и прилагали максимум усилий. Сейчас мы разочарованы и опустошены. Вспомните прошлые годы, когда мы обходили ЦСКА в регулярном чемпионате. Сейчас мы дошли до полуфинала, боролись. Это не оправдание, но команда и правда старалась, и билась за каждый мяч, боролась до конца.

Мы были чемпионами или вы что, хотите, чтобы мы становились чемпионами каждый год? Вы этого ждёте? Это баскетбол, я не могу этого дать. ЦСКА – большой клуб, но мы сделали всё для победы», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Такого ещё никогда не было! ЦСКА в доминантном стиле проходит УНИКС и оказывается в финале
Такого ещё никогда не было! ЦСКА в доминантном стиле проходит УНИКС и оказывается в финале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android