Перасович: вы хотите, чтобы мы становились чемпионами каждый год? Я не могу этого дать

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о поражении своих подопечных в серии с московским ЦСКА (0-4).

«Мы расстроены результатом, несмотря ни на что мы боролись за победу и прилагали максимум усилий. Сейчас мы разочарованы и опустошены. Вспомните прошлые годы, когда мы обходили ЦСКА в регулярном чемпионате. Сейчас мы дошли до полуфинала, боролись. Это не оправдание, но команда и правда старалась, и билась за каждый мяч, боролась до конца.

Мы были чемпионами или вы что, хотите, чтобы мы становились чемпионами каждый год? Вы этого ждёте? Это баскетбол, я не могу этого дать. ЦСКА – большой клуб, но мы сделали всё для победы», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.