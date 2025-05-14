Перасович — про Акун-Пёрселла: в матчах с такими командами, как ЦСКА, сразу видно, кто ты

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал игру лёгкого форварда Девона Акун-Пёрселла, который набрал восемь очков за 25 минут и 17 секунд, проведённых на паркете.

«Низкий процент трёхочковых – это проблема. Но ответа на то, почему это происходит, у меня нет. Возможно, это психология, с этим нужно разбираться. У меня нет других игроков, только те игроки, какие есть. Нужно усердно работать над этим, в серии с ЦСКА мы не до конца показали свой характер, в то время как соперник жёстко показал себя и проявил свои лучшие качества. В регулярном чемпионате мы обыграли ЦСКА всего лишь раз – это тоже показатель, что всё не случайно.

Говоря про игру Акун-Пёрселла, если сравнивать с регулярным чемпионатом, играть против ЦСКА и «Автодора» – это не одно и то же. Когда ты играешь против больших команд, сразу видно, кто ты такой. Это не только про него речь. У ЦСКА больший бюджет, высококлассные игроки. Всё важно в полуфинале, там всё по-другому. И в матчах с такими командами мы видим, кто может, а кто – нет», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.