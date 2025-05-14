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Перасович — про Акун-Пёрселла: в матчах с такими командами, как ЦСКА, сразу видно, кто ты

Перасович — про Акун-Пёрселла: в матчах с такими командами, как ЦСКА, сразу видно, кто ты
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал игру лёгкого форварда Девона Акун-Пёрселла, который набрал восемь очков за 25 минут и 17 секунд, проведённых на паркете.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Низкий процент трёхочковых – это проблема. Но ответа на то, почему это происходит, у меня нет. Возможно, это психология, с этим нужно разбираться. У меня нет других игроков, только те игроки, какие есть. Нужно усердно работать над этим, в серии с ЦСКА мы не до конца показали свой характер, в то время как соперник жёстко показал себя и проявил свои лучшие качества. В регулярном чемпионате мы обыграли ЦСКА всего лишь раз – это тоже показатель, что всё не случайно.

Говоря про игру Акун-Пёрселла, если сравнивать с регулярным чемпионатом, играть против ЦСКА и «Автодора» – это не одно и то же. Когда ты играешь против больших команд, сразу видно, кто ты такой. Это не только про него речь. У ЦСКА больший бюджет, высококлассные игроки. Всё важно в полуфинале, там всё по-другому. И в матчах с такими командами мы видим, кто может, а кто – нет», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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