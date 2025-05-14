Бако: я промазал важные штрафные, но расту благодаря таким моментам как игрок

Бельгийский центровой УНИКСа Исмаэль Бако высказался о поражении своей команды в полуфинальной серии Единой лиги с ЦСКА (0-4).

«Проигрывать 0-4 в полуфинале – это очень болезненно. Последние минуты мы провели крайне сумбурно и хаотично, в то время как соперник показал зрелость и солидную игру. Но мы боролись на протяжении всех игр, и у нас были шансы на победу. Мы точно можем играть лучше, у нас есть запас. Не думаю, что у нас есть синдром ЦСКА, не согласен, что мы чересчур «уважаем» соперника. Мы могли их обыграть. Дальше нам предстоит серия за бронзу, будем анализировать свои ошибки и ошибки прошлого сезона.

На протяжении всех матчей всё решалось в концовке, всё решали нюансы. Сегодня опять же с нашей стороны был хаос, а соперник был более последовательным. Да, я промазал очень важные штрафные, но я расту благодаря этому как игрок, беру ответственность на себя и становлюсь лучше. Мы проиграли не потому, что играли плохо, а потому что соперник действовал хорошо на последних секундах. Это наша точка роста, мы должны стать теперь более зрелыми и опытными», – передаёт слова Бако корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.